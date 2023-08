Viola i domiciliari: arrestato per evasione 49enne: Ero andato a bere una birra Nei guai l'uomo già posto a misura restrittiva

I carabinieri della stazione di San Giuseppe, a Napoli, hanno arrestato per evasione un 49enne del posto, perché - nonostante fosse sottoposto ai domiciliari - si è recato in un bar per bere una birra. L'uomo è finito in manette, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.