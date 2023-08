Riceveva i clienti a casa perché ai domiciliari, nuovo arresto per la pusher Accade a Caivano in una palazzina del complesso di edilizia popolare del Parco Verde

Riceveva i 'clienti' a casa perche' era ai domiciliari. Accade a Caivano, nel Napoletano, in una palazzina del complesso di edilizia popolare del Parco Verde, cuore di diverse piazze di spaccio. I carabinieri sono rimasti posizionati ore al sesto piano dell'isolato A1/3 per comprendere i motivi dell'incessante via via al piano inferiore. In tanti bussavano alla porta di Rosaria Bellarosa, 37 anni, che scontava gli arresti nella sua abitazione e, nonostante la misura, continuato a smerciare stupefacenti. Quando i militari dell'Arma hanno deciso di intervenire, la donna ha lanciato un borsello dalla finestra, poi recuperato. Dentro, 12 dosi di eroina, 18 di cocaina e 155 euro in contanti, probabilmente il guadagno di quelle ore. Bellarosa ha lasciato i domiciliari ed nel carcere di Pozzuoli, in attesa di giudizio.