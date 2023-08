Forzano il posto di blocco e fuggono, due 17enni presi dopo un inseguimento E' successo a Pozzuoli, i due ragazzi erano in sella a uno scooter.

Uno vive a Giugliano, l'altro è affidato ad una comunità nel comune di Scafati. Entrambi 17enni, il primo già noto alle forze dell'ordine, l'altro incensurato. Hanno tentato di eludere un posto di controllo dei carabinieri in località Monteruscello a Pozzuoli, ma sono stati raggiunti e bloccati. I due erano in sella ad uno scooter, il passeggero con il volto coperto. Nonostante l'alt sono fuggiti; in via Bovio quando il 17enne alla guida ha perso il controllo del mezzo ed entrambi sono finiti a terra. Il passeggero è stato immediatamente bloccato, l'altro è riuscito inizialmente a fuggire. Prima di riuscire a identificarlo i militari hanno trovato in strada una pistola scacciacani senza tappo rosso e poco dopo hanno individuato nella sua abitazione il 17enne: nella casa è stata trovata la scatola di una pistola scacciacani identica a quella recuperata pochi istanti prima. I due giovani sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.