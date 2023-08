Presi a Ischia due borseggiatori di 81 e 70 anni: agivano sull'autobus Originari di Napoli sono stati fermati dopo aver colpito ancora ai danni di turisti tedeschi

Uno ha 81 anni, il complice ne ha 70, insieme si sono imbarcati a Napoli e sono andati a ischia con l'obiettivo di derubare i turisti. I due borseggiatori hanno individuato le vittime poco dopo essere sbarcati sull'isola verde: una coppia di turisti tedeschi sull'autobus. Si sono piazzati dietro i malcapitati di turno e, approfittando della calca a bordo del mezzo, hanno sfilato loro i portafogli. Qualcuno ha notato la manovra: un passeggero ha visto il furto e, una volta arrivati al capolinea, ha avvisato la Polizia Locale di Ischia Porto. Sono stati quindi allertati anche gli agenti del commissariato locale della Polizia di Stato e sono state avviate le ricerche.

I due "anziani" borseggiatori, originari di Napoli, già conosciuti dalle forze dell'ordine e ritenuti specializzati proprio in questo genere di reati, sono stati bloccati dalla Polizia a Ischia che li ha rintracciati poco dopo grazie alle descrizioni; avevano ancora i portafogli tra le mani, si stavano dividendo la refurtiva quando i poliziotti gli sono piombati addosso. Soldi e documenti, recuperati, sono stati restituiti dopo le formalità di rito ai turisti tedeschi. Per l'81enne e il 70 è invece scattata la denuncia a piede libero ed è stato avviato l'iter per il figlio di via.