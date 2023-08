Movida sicura a Napoli, multe e denunce: fermati giovani ubriachi al volante I controlli nei Quartieri Spagnoli, nell'area pedonale del Vomero e in via Coroglio.

Si intensificano i servizi straordinari di controllo del territorio da parte della Polizia Locale di Napoli. Le operazioni si sono concentrate nelle zone maggiormente frequentate della città ovvero i Quartieri Spagnoli, l'area pedonale del Vomero e in via Coroglio dove, data la presenza di più discoteche, la movida prosegue fino a tarda ora. I controlli hanno portato a contestare sette violazioni per difformità e mancanze nelle autorizzazioni amministrative, occupazione di suolo pubblico e conferimento errato di rifiuti, ad altrettante attività commerciali in via Vespucci, piazzetta Nilo, vico Donnaromita, via Toledo, via San Giacomo e vico Lungo Gelso. È proprio all'intersezione di quest'ultimo con vico Tofa, la Polizia locale ha sequestrato 75 borse contraffatte. Il controllo della movida ha visto l'impiego anche di precursori ed alcoltest, finalizzati alla prevenzione della guida in stato di ebbrezza. Ventiquattro i conducenti sottoposti al controllo con etilometro in via Coroglio di cui due risultati positivi. Sorvegliata anche la zona dei baretti vomeresi di via Aniello Falcone. Undici le auto fermate e controllate, venti i verbali elevati per diverse infrazioni del codice della strada. Da segnalare infine che, in servizio di pattugliamento nella zona di Scampia, agenti della Polizia Locale hanno sorpreso un napoletano di trent'anni intento a scaricare al suolo, esternamente all'insediamento rom di viale della Resistenza, un grande quantitativo di rifiuti speciali e pericolosi, tra guaine, pannelli coibentati e RAEE. L'uomo è stato denunciato alla autorità giudiziaria per gestione illecita di rifiuti speciali ed il furgone sottoposto a sequestro penale finalizzato alla confisca e depositato in custodia presso l'adiacente sede dell'Asia, in attesa dei provvedimenti della Procura della Repubblica di Napoli.