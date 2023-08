Napoli, scacco al mercato del falso: sequestrati oltre 37mila prodotti illegali I controlli delle fiamme gialle: nel mirino consolle e videogiochi piratati e bigiotteria varia

Sono oltre 37 mila gli articoli contraffatti e non sicuri sequestrati nella settimana prima di Ferragosto dai finanzieri del comando provinciale di Napoli, in città e sul territorio provinciale, nel corso di controlli finalizzati alla repressione del fenomeno soprattutto presso le località turistico/balneari.

Nel corso dei 36 interventi programmati dalle fiamme gialle, sono state 19 le persone segnalate alla Camera di commercio per violazioni amministrative e 14 quelle denunciate per frode in commercio, ricettazione e violazioni in materia di diritti d'autore.

Sequestrati oltre 37mila articoli tra accessori per l’estetica e bigiotteria, prodotti per la casa, capi di abbigliamento, calzature e consolle per videogiochi, quest’ultimi con un numero considerevole di giochi eseguibili.

In particolare i finanzieri della Compagnia di Pozzuoli, in 3 distinte operazioni di servizio tra Lago Patria e Pozzuoli, hanno sequestrato complessivamente oltre 20mila oggetti tra bigiotteria e giocattoli. Al termine dell’attività 3 responsabili sono stati segnalati amministrativamente alla Camera di Commercio.

Le Fiamme Gialle del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Napoli, nel corso di vari interventi nel centro storico cittadino e nei pressi della stazione Garibaldi, hanno sequestrato circa 8.500 articoli non sicuri tra collane, bracciali, anelli e piercing. 6 persone sono state segnalate, 4 penalmente e 2 amministrativamente.

I militari del Gruppo Pronto impiego e del II Gruppo di Napoli, hanno sequestrato complessivamente 133 consolle per videogiochi con all’interno circa 29 milioni di giochi “piratati”.