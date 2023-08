Ferragosto sicuro in Costiera Sorrentina, controlli a tappeto della Polizia Grande attenzione agli automobilisti in stato di ebbrezza

Nei giorni scorsi, gli agenti del Commissariato di Sorrento, in considerazione del maggior afflusso turistico nel periodo di Ferragosto, hanno esperito un servizio straordinario di controllo del territorio a Nerano, Massa Lubrense e Sorrento.

Nel corso dell’attività sono state identificate 190 persone, di cui 27 con precedenti di polizia, controllati 72 veicoli, di cui uno sottoposto a fermo amministrativo, e contestate 9 violazioni del Codice della Strada per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, per guida di motoveicolo con targa alterata, per mancata esibizione dei documenti di circolazione, mancata revisione periodica e per guida senza casco protettivo.

Inoltre, i poliziotti, a Massa Lubrense, hanno controllato un uomo alla guida di uno scooter che è stato sorpreso in stato di alterazione psicofisica e pertanto è stato denunciato con contestuale ritiro della patente di guida; mentre il motociclo è stato sequestrato amministrativamente.

Infine, gli operatori con l’ausilio della Polizia Metropolitana di Napoli, a Marina di Puolo, hanno controllato uno stabilimento balneare, 20 natanti, ed identificato 29 persone, di cui 7 con precedenti di polizia.