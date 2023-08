Cocaina, cobret e crack: arrestato pusher della vela rossa a Scampia 45enne in manette, in azione i carabinieri

I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella hanno arrestato per spaccio di droga Luigi Salvo, 45enne di Scampia già noto alle forze dell’ordine. E’ stato osservato a lungo tra le scalinate della vela rossa di Scampia mentre cedeva droga ad alcuni tossicodipendenti della zona. Quando è stato bloccato addosso aveva 11 dosi di cocaina, 15 di cobret e una di crack. Ora è in carcere in attesa di giudizio, la droga è stata sequestrata.