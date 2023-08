Contrabbando: sequestrati 50 chili di bionde, banchetto e vendita sullo scooter L'intervento a Napoli

Sequestri di sigarette di contrabbando, a Napoli: oltre 50 i kg di 'bionde' che sono stati intercettati dagli agenti della polizia locale di Napoli. I due sequestri i hanno interessato due cittadini napoletani (24 e 20 anni), in via Nuova Poggioreale. I due fratelli avevano allestito una sorta di panchetto mobile per la vendita utilizzando lo scooter sul quale viaggiavano. Fermati dagli Agenti, hanno opposto una violenta resistenza, anche utilizzando lo scooter, al fine di non lasciarsi identificare. A carico dei due fratelli sono risultati precedenti plurimi e specifici e provvedimenti personali di diffida emessi dalla Questura di Napoli. Accompagnati negli uffici del Reparto, sono stati deferiti all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, per resistenza, violenza, minacce ed oltraggio a pubblico ufficiale, ricettazione, nonché per la vendita di tabacchi di contrabbando, aggravata dai numerosi precedenti penali specifici. Sequestrata tutta la merce, lo scooter utilizzato per la custodia e la vendita dei tabacchi ed un'ingente somma di denaro.