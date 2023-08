Botte ai genitori: "Datemi 30 euro al giorno, 90 nei week end" Arrestato 38enne che picchiava con pugni e schiaffi madre e padre per avere denaro

Il suo stipendio da operaio durava primi ai 15 giorni del mese.

Poi, per andare avanti, pretendeva dai genitori di avere 30 euro al giorno, 90 nei fine settimana. Il tutto a 38 anni. L'ultima richiesta, a Caivano (Napoli) poche ore fa e di fronte al rifiuto da parte del padre, il 38enne lo ha picchiato. Arrestato l'operaio, già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo pretendeva dai genitori i soldi e lo faceva con minacce, schiaffi, pugni. Dopo mesi e mesi di vessazioni e la pensione degli anziani ormai ridotta a nulla, i genitori hanno deciso di denunciare tutto e di chiedere aiuto ai carabinieri.

Sono stati i carabinieri della stazione di Caivano ad intervenire ed arrestare l'uomo. E' ora in carcere, in attesa di giudizio.