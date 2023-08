Finto corriere arriva fino a Procida e truffa una donna: preso 18enne napoletano Dopo aver dato del denaro al truffatore la donna ha telefonato ai carabinieri.

Sull'isola di Procida i carabinieri hanno arrestato per truffa un 18enne incensurato del quartiere napoletano di Secondigliano. La vittima è una donna, finita nel mirino del ragazzo, autore della truffa del finto corriere: le ha riferito della necessità di consegnare con urgenza un pacco al nipote in difficoltà. Dopo aver dato del denaro al 18enne, ha telefonato ai carabinieri che hanno raggiunto la donna e bloccato il ragazzo. Aveva ancora con sé una busta, consegnata dalla vittima, con all'interno la somma contante di 1.600 euro. Il giovane si trova ora nelle aule del tribunale di Napoli, in attesa di giudizio, mentre il denaro è stato restituito alla signora. Si tratta del quinto arresto per truffa eseguito dai carabinieri della compagnia di Ischia nei mesi estivi. Sono state dieci, invece, le persone denunciate. Recuperati 19.650 euro, restituiti ai legittimi proprietari vittime di truffa.