In giro armato di pistola e coltelli: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 28enne

Nella notte, gli agenti del commissariato Arenella, nel transitare in via Piscicelli hanno notato un’auto che procedeva lentamente con a bordo tre persone.

I poliziotti, insospettiti, hanno raggiunto e fermato l’auto in via San Giacomo dei Capri per controllare gli occupanti ed hanno rinvenuto, indosso al conducente, una pistola Beretta cal.22 con matricola abrasa e con cinque cartucce, di cui una camerata, nonché di un coltello con una lama della lunghezza di 10 cm.

Essendovi fondato motivo di ritenere che all’interno del veicolo potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per quali si stava procedendo, i poliziotti hanno esteso la perquisizione e difatti, nell’abitacolo, hanno rinvenuto un altro coltello con una lama di 7 cm.

Per tale motivo, il 28enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per porto illegale di arma clandestina e denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere associandolo, al termine delle incombenze di rito, presso la casa circondariale di Poggioreale.