Napoli, bimbi senza casco in scooter con adulti: la denuncia di Borrelli "La nostra è una battaglia di civiltà nel tentativo di tutelare l’incolumità dei minori"

Napoli, bimbi senza casco in scooter con adulti al Corso Vittorio Emanuele. A San Giovanni a Carbonara minore sfreccia in moto tra i pedoni sul marciapiede. Borrelli (AVS): “Incolumità minori sempre più a rischio. Più presidi forze dell’ordine contro pirati della strada”

La foto scattata da un automobilista al Corso Vittorio Emanuele e inviata al deputato Borrelli ritrae un trio di irresponsabili che circolano in pieno giorno sullo scooter, ciascuno con un minore a bordo senza casco. Peraltro uno dei veicoli è privo di targa. In un video, sempre segnalato al deputato, si vede un minore alla guida del suo scooter che sfreccia tra i pedoni sul marciapiede di via San Giovanni a Carbonara.

“Inarrestabile la carrellata di irresponsabili che sugli scooter trasportano minori senza misure di sicurezza, di cui puntualmente pubblichiamo video e foto nel tentativo di sensibilizzare e rieducare gli adulti a un corretto uso del mezzo a due ruote.

La nostra è una battaglia di civiltà che portiamo avanti da anni nel tentativo di tutelare l’incolumità dei minori ignari del pericolo a cui sono esposti.

Così come occorre rafforzare i presidi delle forze dell’ordine per sanzionare gli incoscienti, tutelare i pedoni e inculcare la cultura della legalità a tutti quei minori che utilizzano strade e marciapiedi come piste di gara, sfidandosi in competizioni criminali, sfrecciando irresponsabilmente per strade, isole pedonali e marciapiedi senza minimamente porsi il problema di poter uccidere qualcuno.

Contro questa deriva serve tolleranza zero, se vogliamo arginare il numero delle vittime innocenti della strada che sta crescendo a dismisura”. Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra,