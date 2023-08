Sorpreso a consegnare droga: arrestato dalla polizia Le manette sono scattate ai polsi di un 36enne

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in piazza San Francesco di Paola hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha prelevato tre involucri dalla tasca e li ha consegnati ad una persona che si è poi data alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso 150 euro, 2 dosi di cocaina e 7 involucri contenenti eroina; pertanto, il 36enne di nazionalità camerunense, che annovera precedenti di polizia anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.