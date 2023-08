In fiamme azienda di prodotti cosmetici, paura alla periferia di Napoli Sul posto, con i vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli. Nessun ferito.

Un incendio di vaste dimensioni è stato domato la scorsa notte alla periferia orientale di Napoli, in via delle Repubbliche marinare. Le fiamme hanno avvolto tre capannoni industriali dove erano stoccati prodotti cosmetici e per la casa, danneggiando anche un vicino centro dialisi. Sul posto, con i vigili del fuoco, i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli e quelli della compagnia di Poggioreale. Non si sono registrati feriti. Restano da chiarire le cause dell'incendio, anche se dai primi rilievi non si esclude un corto circuito. Indagini in corso da parte dei carabinieri della stazione di Ponticelli.