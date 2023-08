Stupro Caivano, il grido di Don Patricello: "Nessuno se ne lavi le mani" Il parroco di Caivano chiede collaborazione e impegno per l'emergenza Parco Verde

Le violenze sessuali di gruppo avvenute a Caivano e a Palermo "sono fatti che riguardano sicuramente i temi della sicurezza e della prevenzione ma anche temi di carattere culturale". Lo ha sottolineato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi rispondendo ai cronisti a margine di una iniziativa per la donazione di sangue. In provincia di Avellino a Pietrastorina.

Intanto nel Parco Verde si temono vendette tra famiglie. I familiari delle due ragazzine, temono ritorsioni e vogliono lasciare il quartiere.

Il Vescovo chiama il Papa

Il vescovo Angelo Spinillo di Acerra chiama il Papa e dice: “Papa Francesco venga in visita in questo rione dimenticato. E a giorni è attesa la visita della presidente della Commissione parlamentare antimafia, Chiara Colosimo. “A loro chiediamo un aiuto.” Spiega don Maurizio Patriciello parroco di Caivano.

“Il Parco Verde è un'emergenza e dice ancora queste storie nessuno può lavarsi le mani Oggi Don Patriciello ha recitato la sua omelia in una chiesa semivuota.

"Quando vediamo nel tempo vediamo qualcosa che non va ci voltiamo dall'altra parte pensando che è meglio che ci facciamo i fatti nostri". Don Patriciello ha poi parlato delle emergenze del quartiere ma anche della voglia di riscatto di tanti, cominciando da quelli che hanno il coraggio di denunciare. Durante la messa ha chiamato accanto a sè un ragazzino che insieme ad altri quattro, con il sacerdote, fu ricevuto dal Presidente della Repubblica. E quel ragazzo dinanzi a Mattarella raccontò che ogni mattina per raggiungere la scuola, scendendo da casa, doveva superare cinque piazze di spaccio”.

Martedì' la manifestazione

Martedì intanto alle 18 si terrà una manifestazione indetta dai comitati cittadini, al Parco Verde, per mostrare sostegno e solidarietà alle vittime dello stupro. Lo annuncia in una nota il deputato dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli. L'appuntamento è alle ore 18 presso la parrocchia di San Paolo Apostolo, guidata da don Maurizio Patriciello. Quindi in corteo fino al capannone dove sarebbero avvenuti i i fatti. "Il Parco Verde di Caivano è tristemente noto per efferati fatti di cronaca, ma quanto accaduto va oltre ogni immaginazione e i colpevoli di queste violenze devono pagare fino all'ultimo per quanto commesso. Hanno distrutto la vita di due giovanissime ragazze. Per questi criminali non ci sia alcuna attenuante. In un momento così difficile bisogna mostrare piena solidarietà alle vittime, per questo sarò presente alla manifestazione di martedì 29 agosto, alle ore 18, voluta dai comitati cittadini", spiega Borrelli.