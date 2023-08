Aspettano che inquilini escano e rubano in due appartamenti in pieno giorno Danni ingenti,via oro, soldi e piccoli elettrodomestici

"Alle ore 16:00 di domenica i vicini ci hanno avvertito che le persiane di casa erano aperte. Siamo rientrati e la nostra abitazione era a soqquadro. Una furia aveva scaraventato fuori dai mobili tutta la nostra roba e rovistato dappertutto. Oltre i danni alle finestre hanno portato via l'oro e il robot da cucina.

Sono poi passati dai vicini dove il bottino è stato più consistente. Siamo disorientati di fronte a un fenomeno, quello dei furti in appartamento, in forte espansione nella nostra zona. Non ci sentiamo più al sicuro. Mancano i controlli, nei paraggi della metropolitana di Giugliano non si vedono mai pattuglie, è terra di nessuno".

E' l'amaro sfogo che gli inquilini di Melito, derubati in pieno giorno, hanno avuto con il deputato Borrelli.

"Va acceso un faro sull'incremento dei furti negli appartamenti nella zona alle spalle della metro di Giugliano, area di pertinenza sia del comune di Melito che di Giugliano; per rendere giustizia ai cittadini e ridare loro tranquillità. I residenti si sentono abbandonati, lamentano l'assenza di ogni forma di tutela contro la delinquenza che dilaga. Va al più presto sgominata la banda che sta mettendo a ferro e fuoco la zona, occorre visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza per stanare i delinquenti".

Lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi - Sinistra a cui i cittadini di Melito hanno chiesto aiuto.