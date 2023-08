Napoli. Nascondeva la cocaina sotto la panchina in Piazza S. Francesco: preso La Polizia di Stato di Napoli ha tratto in arresto un 24enne

Nella scorsa serata, gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco di Paola hanno notato un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa da un contenitore in metallo agganciato con delle calamite al di sotto di una panchina l’ha consegnata, in cambio di una banconota, ad una persona che si è poi data alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato l’indagato trovandolo in possesso di 20 euro e 3 involucri contenenti cocaina che lo stesso aveva ben occultato; inoltre, hanno effettuato un controllo nei pressi della panchina ed hanno rinvenuto, all’interno del contenitore in metallo, altri 7 involucri contenenti la stessa sostanza per un peso complessivo di 2,5 grammi.

Pertanto, un 24enne di origine marocchina con precedenti di polizia e irregolare sul Territorio Nazionale, è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti ed altresì denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.