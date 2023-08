Stupro Caivano, "Come madre vorrei abbracciare le due bambine abusate" Oggi in marcia anche Enza Amato presidente del consiglio comunale di Napoli

Potrebbe essere venerdì 1 settembre il giorno buono per la visita del premier Giorgia Meloni a Caivano che annuncia: il Governo bonificherà il Parco Verde. Di certo venerdì ci sarà il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto di Napoli Claudio Palomba per fare il punto sulla situazione del Parco Verde dopo la drammatica vicenda delle due bambine di dieci e 12 anni violentate violentate e abusate dal branco di adolescenti.

Aspettando la premier, oggi è il giorno della grande manifestazione anti-degrado. A rappresentare il governo sarà il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Pina Castiello: «I fatti di Caivano non potevano e non lasceranno indifferenti il governo Ci saranno maggiori controlli e una definitiva azione di bonifica e rilancio a partire dalle strutture sportive teatro delle violenze».

Alla manifestazione di sostegno e solidarietà in programma dalle 18.00 e organizzata dai comitati cittadini parteciperà anche la presidente del consiglio comunale di Napoli, Enza Amato: «Quanto accaduto alle due bambine mi addolora profondamente come madre e come donna. Per questo motivo, ma anche perché sono convinta che l'attenzione delle istituzioni non debba essere attivata solo in momenti di tragedia, e quanto è accaduto alle piccole cuginette lo è, parteciperò alla manifestazione di oggi. Non solo per portare sostegno alle vittime e condannare senza compromessi l'accaduto, ma anche per chiedere più attenzione per il Parco Verde di Caivano e per tutti quei luoghi che nelle nostre città sono teatro di criminalità, violenza sopraffazione».