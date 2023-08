Caivano si ribella alla violenza, ma solo in 200 scendono in piazza Tanti rappresentanti del mondo del volontariato e delle associazioni, pochi cittadini del quartiere.

Tanti rappresentanti del mondo del volontariato e delle associazioni, di meno i cittadini del quartiere. Sono circa 200 le persone che stanno sfilando in corteo, sotto una leggera pioggia, lungo le strade del Parco Verde a Caivano. Il corteo è guidato dal parroco don Maurizio Patriciello. In corteo anche quattro sindaci della zona, il deputato Francesco Borrelli, tra i promotori dell'iniziativa, la vicepresidente del Parlamento Europeo Pina Picierno e l'assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone.

Caivano: don Patriciello a De Luca, non esercito ma insegnanti

"Oggi il 'governatore' ha parlato di uno stato d'assedio. I carabinieri di Caivano in un anno hanno fatto 200 arresti, io non penso che servira' un'altra compagnia di carabinieri. Servira' un esercito di insegnati elementari e di assistenti sociali". Cosi' don Maurizio Patriciello, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione, Vincenzo De Luca, che ha parlato della necessita' di uno "stato d'assedio militare" a Caivano. "Se ci sono donne che non sono in grado di educare i propri figli - aggiunge il parroco - lo Stato deve supportare le famiglie. Questo quartiere nato dopo il terremoto dell'80 porta con se' tutte le criticita' di un quartiere nato come un fungo dove sono state ammassate le famiglie piu' povere dei quartieri piu' poveri di Napoli. E' normale che nasca un ghetto, che poi e' stato lasciato a se' stesso".

Don Patriciello, non vado via perché sarei un traditore

"La vostra presenza mi conforta e mi conferma che bisogna chiamare a raccolta i buoni". Lo ha detto don Maurizio Patriciello alle persone che si sono radunate in chiesa dopo il corteo che si è tenuto lungo le strade del Parco Verde, a Caivano. "In questo quartiere non ho mai chiesto di venire e non ho mai chiesto di andare via perché mi sentirei un traditore", ha aggiunto don Patriciello rimarcando che non lascerà mai da sole le persone. "Oggi il presidente De Luca ha detto che qui lo Stato non c'è - ha proseguito- ma questa è la diagnosi, noi adesso ci aspettiamo la terapia".