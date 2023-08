Niente tempo prolungato per oltre 1200 studenti a Caivano: sos alla Meloni Indagine Tuttoscuola: di pomeriggio esposti a rischio devianze.

Sul territorio comunale di Caivano, dove oggi si reca in visita la premier Giorgia Meloni, ci sono quattro scuole medie (la più piccola si trova nel Parco Verde) frequentate da oltre 1.300 alunni, di cui soltanto 87 frequentanti il tempo prolungato.

Oltre 1200 adolescenti dispongono, pertanto, di interi pomeriggi liberi da impegni scolastici e senza occupazioni formative nel tempo libero, in un'età fragile ed esposta anche, in taluni casi, alle prime devianze. E' quanto emerge da un'indagine di Tuttoscuola. Nel territorio comunale funzionano nove scuole dell'infanzia statali che accolgono oltre 900 bambini, tutti presenti mattino e pomeriggio senza riduzione di orario; sono presenti anche tre scuole dell'infanzia paritarie che accolgono oltre 130 bambini. Oltre un migliaio di piccoli, secondo l'indagine, trovano quindi sostegno assistenziale ed educativo. A Caivano funzionano sette scuole primarie statali, due delle quali ubicate nel Parco Verde, la porzione di area comunale diventata in questi giorni nota per le drammatiche violenze sui minori. Quei plessi scolastici - secondo la rilevazione di Tuttoscuola - quest'anno hanno accolto 1.779 alunni di cui 102 con disabilità, pari al 6% (a livello nazionale gli alunni con disabilità nella primaria non raggiungono il 5%). Cinque delle sette scuole organizzano anche il tempo pieno, presente in entrambi i plessi scolastici del Parco Verde. Frequentano il tempo pieno complessivamente 472 alunni, pari al 27% di tutti i frequentanti della primaria caivanese, una percentuale maggiore di quella dell'intera Campania che attualmente supera appena il 21%, ma comunque ben lontana dal 41% della media nazionale o del 60% del Lazio, per non parlare dell'oltre 90% di Milano. Del centinaio di alunni con disabilità, oltre 40 frequentano il tempo pieno. Ci sono inoltre tre scuole primarie paritarie.