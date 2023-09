Napoli, escalation di violenza minorile: 14enne ferito all'addome nella notte La madre lo ha accompagnato al Cto dove sono intervenuti i carabinieri. Si indaga

Ancora una storia di minori e violenza a Napoli. Intorno alle 5 di questa mattina i carabinieri del nucleo operativo di Napoli-Poggioreale sono intervenuti al pronto soccorso del Cto, ospedale dell'Azienda dei Colli, per un minore ferito. Accompagnato dalla madre, un 14enne ha raggiunto il pronto soccorso con una ferita all'addome provocata da un oggetto appuntito; 30 i giorni di prognosi, non e' in pericolo di vita. Indagini in corso per chiarire dinamica dell'accaduto e ricostruire l'identita' delle persone coinvolte

L'episodio a poche ore dal terribile omicidio di gionbattista Cutolo in Piazza Municipio, il 24enne musicista assassinato da un 16enne con la pistola. E nelle stesse ore a Ponticelli una lite finita nel sangue, vittima un 15enne e anche stavolta l'aggressore è un minorenne. Una escalation di episodi violenti in cui protagonsiti sono under 18.