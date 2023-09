Napoli, sequestrati 7 chili di droga che "viaggiavano" in un taxi Uno straniero è scappato dall'auto. In un'altra operazione sequestrata carrozzeria abusiva

La Polizia locale di Napoli ha sequestrato circa 7 chili di droga durante le attività di controllo dei taxi nell'area della stazione ferroviaria di Piazza Garibaldi. Gli agenti del Nucleo mobilità turistica hanno intimato l'alto ad un taxi che circolava tra Piazza Garibaldi e Corso Novara.

Appena il veicolo si è fermato il passeggero che era all'interno, un cittadino extracomunitario, si è dato precipitosamente alla fuga facendo perdere le proprie tracce. All'interno del bagagliaio i vigili hanno trovato il carico di droga. La procura partenopea ha aperto un'inchiesta: acquisite anche le immagini di videosorveglianza della zona, per provare ad identificare l'uomo.

In un'altra operazione, questa volta alla zona "Maddalena" del quartiere San Lorenzo, gli agenti hanno individuato e sequestrato una carrozzeria. Il titolare è risultato sprovvisto di ogni tipo di autorizzazione ed effettuava le lavorazioni utilizzando sostanze chimiche pericolose, solventi e vernici in strada, mettendo in pericolo la propria salute e quella dei residenti.

Gli agenti hanno provveduto al sequestro dell'attrezzatura, del locale e dei rifiuti speciali all'interno, mentre il titolare dell'attività è stato denunciato e multato per oltre 10mila euro.