Musicista ucciso: in migliaia al corteo, giustizia per Giovanni Presenti anche il sindaco di Napoli Manfredi che annuncia azioni severe

Giovanni vive!" È l'urlo gridato a gran voce dal lungo corteo in ricordo di Giovanbattista Cutolo, il musicista ucciso, che partito da piazza Bellini è sfilato per le strade di Napoli.

Tra la folla i genitori e un folto numero di cittadini. La madre di Giovabattista, Daniela Di Maggio, indossa una maglia nera sulla quale è stampata una immagine del figlio. Accanto a lei il marito, Franco che dice: "Sono commosso per l'innumerevole numero di presenze. È quasi piena la piazza: significa che la città sta iniziando a capire come reagire a certe cose. È un segnale per dimostrare che la Napoli buona e pulita c'è. Questa è la cosa più importante".

Molti i turisti e i clienti dei negozi che si sono riversati in strada. Un lungo applauso e l'acclamazione 'Giustizia!' accompagnano lo sfilamento dei manifestanti. "Giustizia x Giovanni" è anche lo striscione in testa al corteo. Molti amici ripetono a voce alta 'Riforma della legge!'. Dopo piazza dante e via Toledo il corteo ha proseguito lungo via Medina fino ad arrivare a piazza Municipio nel punto in cui è avvenuto il delitto.