Musicista ucciso, la mamma: che sia un funerale di riscatto Convalidato il fermo per il 16enne reo confesso

La mamma, Daniela, chiede che l'ultimo saluto di Napoli a Giogiò sia un funerale di riscatto. Vorrebbe la massima partecipazione della città, degli artisti, anche dei calciatori di Napoli e che l'addio al figlio fosse un evento storico, per segnare il riscatto di Napoli. Il funerale di Giovanbattista Cutolo sarà celebrato mercoledì prossimo 6 settembre alle 15 nella chiesa del Gesù Nuovo. A presiedere sarà l'arcivescovo di Napoli, Domenico Battaglia. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha disposto per quel giorno la proclamazione del lutto cittadino. Il suo desiderio Daniela Di Maggio lo ha espresso oggi in occasione di un'altra manifestazione, dopo il corteo di ieri che ha attraversato il centro della città, durante la quale è stata deposta una corona di fiori sul luogo dell'omicidio. In piazza la preghiera di don Maurizio Patriciello: il parroco di Caivano oggi venuto ad abbracciare la mamma di Giovanbattista e ha invocato un.

Il gip del tribunale dei Minorenni di Napoli Valeria Veschini ha convalidato il provvedimento di fermo e disposto la detenzione in un istituto penale minorile per il 16enne reo confesso dell'omicidio avvenuto all'alba del 31 agosto scorso.

Al 16enne dei Quartieri Spagnoli il sostituto procuratore Francesco Regine e la Squadra Mobile di NAPOLI contestano l'omicidio volontario aggravato e detenzione, porto abusivo e ricettazione dell'arma. La decisione giunge dopo un'udienza di convalida, durata circa un'ora e mezza, durante la quale il giovane - secondo quanto riferisce il suo legale, l'avvocato del Foro di Santa Maria Capua Vetere Davide Piccirillo - si è mostrato più cosciente della tragedia causata e con un atteggiamento più remissivo rispetto a quello mostrato quando gli è stato notificato del fermo. cambiamento radicale nella vita dei camorristi. Ha chiesto ai napoletani perbene di "uscire dai gusci", riappropriarsi della città mentre i delinquenti, che sono una minoranza, "vanno perseguiti, condannati e rieducati". Tutti d'accordo sul fatto che un sedicenne che gira armato "non è un ragazzo. Il gip del tribunale dei minorenni di Napoli ha convalidato il provvedimento di fermo e disposto la detenzione in un istituto penale minorile