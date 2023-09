Musicista ucciso, la mamma: "Killer sia processato come adulto" "Non voglio più sentire che è un ragazzino: non è ragazzino chi spara a sangue freddo"

"Mi aspetto una riforma importante della giustizia perché bisogna abbassare l'età punibile. Lui deve essere direttamente processato come un adulto, perché ha fatto un crimine efferato che va pagato senza nessuno sconto di pena, fino alla fine dei suoi giorni, perché il mio ergastolo è iniziato il 31 agosto". Così, intervistata a 'Estate in diretta' su Rai Uno, Daniela Di Maggio, la mamma di Giovanbattista Cutolo, il giovane musicista uccis o a NAPOLI il 31 agosto scorso "Non voglio più sentire la parola ragazzino, per rispetto a me. Il ragazzino è quello che va in bicicletta al parco, non certo quello che spara con una pistola a sangue freddo", ha detto, riferendosi all' omicid a di suo figlio.