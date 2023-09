Napoli: dà fuoco alla vicina dopo lite condominiale, fermato 53enne La donna è in prognosi riservata al Cardarelli

Ha cosparso di liquido infiammabile una sua vicina di casa per una lite condominiale e le ha dato fuoco, utilizzando una accendino. A Quarto, in provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni con l'accusa di tentato omicidio, aggravato da futili motivi. I due, secondo le prime ricostruzioni, hanno litigato per 'dissidi' condominiali e, al termine di una lite, il 53enne ha dato fuoco alla donna. In fumo anche l'auto della vittima, 48 anni. La 48enne ha riportato ustioni diffuse sul corpo ed è stata trasferita all'ospedale Cardarelli di Napoli. I medici, al momento, non hanno ancora sciolto la prognosi per la donna.