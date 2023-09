Napoli violenta: sfondano con un furgone la vetrina di un negozio per derubarlo Borrelli: "Deriva criminale inarrestabile"

Stamattina alle 6 hanno sfondato la vetrina di un negozio a via Pessina nei pressi della Galleria Principe di Napoli con il furgone e cercato di portare via la cassa. Ma non ci sono riusciti e hanno abbandonato sia il distributore che il furgone che era stato rubato. Nel mirino dei banditi un locale dove si vendono anche bevande e snack H24.



"Possibile mai che possano continuare ad avvenire episodi di una tale gravità in tutte le ore della giornata? E se il furgone avesse investito delle persone? E i danni alle attività commerciali chi li paga? La deriva criminale e sociale che stiamo vivendo sembra davvero inarrestabile.

Per questo domani è importante partecipare in massa ai funerali del giovane Giovanbattista Cutolo per dare un segnale di mobilitazione popolare contro l'ondata criminale che sembra stia prendendo il sopravvento. Per far capire quest'orda di assassini, criminali, farabutti e delinquenti che c'è una parte della città che non ci sta, che non si arrende, che non gira la faccia dall'altra parte" dichiara il deputato Francesco Emilio Borrelli.