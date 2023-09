Tentativo di rapina rischia di finire nel sangue a Napoli: ferito 19enne Raggiunto da un colpo d'arma da fuoco mentre era in auto

Un giovane di 19 anni è rimasto ferito, probabilmente in un tentativo di rapina. E' accaduto la scorsa notte a Napoli. I carabinieri della compagnia Napoli Stella sono intervenuti nel pronto soccorso dell'ospedale Cto dopo la segnalazione di una persona ferita. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era stato attinto al braccio destro da un colpo d'arma da fuoco.

Secondo una prima ricostruzione sembrerebbe che la vittima, mentre sostava in auto tra via Vittorio Emanuele III e via Mianella, nel quartiere di Miano, sia rimasto vittima di un tentativo di rapina. Sull'accaduto stanno facendo piena luce i carabinieri.