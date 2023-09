Sant'Anastasia: furto delle barre portapacchi, due arresti dei carabinieri Non hanno fatto in tempo a fuggire e sono finiti in manette

I carabinieri della stazione di Sant’Anastasia hanno arrestato per furto due persone. Sono stati sorprese in via Romani, nei pressi del campo sportivo, mentre smontavano le barre portapacchi di un’auto in sosta. Non hanno fatto in tempo a fuggire e sono finiti in manette. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario, sequestrati gli attrezzi utilizzati per lo scasso. Entrambe già note alle forze dell’ordine sono ora in attesa di giudizio.