Napoli, nasconde in bocca ovuli di cocaina: arrestato 25enne I controlli della Mobile per un 25enne di origine marocchina

I falchi della squadra Mobile di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, passando in vico Cappella a Pontenuovo hanno notato un uomo che ha consegnato qualcosa, in cambio di una banconota, ad una persona che poi si è data alla fuga. Gli agenti hanno bloccato il giovane, un 25enne di origine marocchina, trovandolo in possesso di 41 euro e 22 involucri, di cui 6 nascosti in bocca, contenenti complessivamente circa 4 grammi di cocaina. Pertanto il giovane è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di traffico di sostanze stupefacenti.