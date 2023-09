Sbanda con la moto e finisce contro il guard-rail, grave 50enne a Napoli Lo schianto lungo la Circumvallazione esterna, centauro in pericolo di vita.

Un 50enne è ricoverato in gravi condizioni a Napoli dopo essere caduto con lo scooter. L'incidente è avvenuto nella tarda serata di ieri in via Circumvallazione Esterna di Napoli, all'altezza dello svincolo tangenziale direzione Cittadella. L'uomo ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro il guardrail. Portato all’ospedale del Mare in codice rosso, si trova ricoverato in prognosi riservata e pericolo di vita. Sono in corso per chiarire la dinamica.