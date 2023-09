Incredibile a Napoli: in tangenziale un suv sfreccia in retromarcia L'episodio ripreso in un video diventato virale sul web

In un video postato su Tiktok, a noi segnalato da alcuni utenti, si vede un suv procedere in retromarcia lungo la Tangenziale di Napolia velocità sostenuta. Il guidatore, in compagnia di almeno un'altra persona, non decelera nemmeno quando arriva in prossimità degli svincoli, mettendo a pentimento l'incolumità degli altri automobilisti. Abbiamo inviato le immagini alla Polizia Municipale per risalire agli autori di questa follia criminale e alla data e ora esatte nelle quali il fatto è avvenuto". E' quanto rende noto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video e lo pubblica sui suoi profili social. "Si tratta di un episodio gravissimo, che testimonia quanto ancora ci sia da fare per fermare i pirati della strada - spiega - Criminali che non esitano a mettere in pericolo la loro vita e quella degli altri per qualche like sui social o perché sotto effetto di droghe o alcol.