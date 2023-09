Napoli, musicista ucciso: il vicepremier Salvini incontra la mamma di Giogiò L'incontra

Il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini ha incontrato oggi al Mit Daniela Di Maggio, la mamma del musicista Giovanbattista Cutolo, il giovane 24enne ucciso a fine agosto a Napoli da un 16enne. Così una nota del Mit.È stato un incontro estremamente affettuoso, nel corso del quale il ministro ha confermato la vicinanza delle istituzioni e la determinazione affinché simili episodi non si ripetano grazie a investimenti sulla prevenzione a partire dall’educazione civica nelle scuole, a leggi chiare e severe, alla certezza della pena.“La drammatica tragedia di Napoli mi ha colpito particolarmente, da papà prima ancora che da Ministro. È nostro dovere intervenire e ribadire che il governo non sottovaluta simili tragedie. Nonostante la scomparsa incolmabile del figlio, la voglia di combattere di Daniela mi ha sinceramente commosso” afferma Salvini.La signora Daniela Di Maggio spiega: “Ho sentito la vicinanza delle istituzioni, il Ministro Salvini mi ha accolto con grande disponibilità e gentilezza. In un momento drammatico come questo ottenere ascolto e calore umano è un conforto”