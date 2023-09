Meloni: "A Caivano risponderemo colpo su colpo ai clan" De Luca "sfida" il Governo e va da solo al Parco Verde

"Risponderemo colpo su colpo: non ci fate paura. Lo dico alla criminalità organizzata che a Caivano pensa di intimidirci con le sue paranze". Così Giorgia Meloni dopo la stesa avvenuta nella notte tra domenica e lunedì.

Questo "sarà l'anno in cui si vedrà che lo Stato è tornato nelle zone franche", ha detto la presidente del Consiglio nel corso dell'assemblea di Fratelli d'Italia.

"Se Meloni non avesse avuto la certezza di mantenere le promesse non penso che ci avrebbe messo la faccia, per cui ci voglio credere. Ci sono volte in cui la tattica dello Stato non ha funzionato, vediamo se ora funziona. Io spero sia così e ho detto a Meloni: abbiamo un grande desiderio di applaudire, ma sappiamo anche fischiare. Ora aspettiamo che inizi il cammino, mentre già arrivano i profeti di sventura", le parole di don Maurizio Patriciello a proposito dell'impegno del Governo.

"Stiano tranquilli i cittadini di Napoli, noi alla domanda di Stato risponderemo con la presenza, con tutto quello che questo comporta", ha aggiunto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Intanto De Luca sul suo profilo social ha postato un video nel quale - dopo i blitz e lontano dal clamore mediatico che il governatore ha definito "propaganda" - mostra la sua visita al Parco Verde di Caivano, dove prende il caffé in un bar poco distante dal luogo del raid.

"Venire da solo a prendere un caffè a Caivano ha un gusto fantastico", il messaggio del presidente della Campania.