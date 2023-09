Napoli, tentato furto in auto al centro direzionale: un arresto Le manette sono scattate ai polsi di un 23enne di origine rumena

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, nel transitare in via Taddeo da Sessa hanno notato un uomo che stava armeggiando all’interno di un’auto in sosta e che, alla loro vista, ha tentato la fuga.

I poliziotti, però, hanno tempestivamente raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un cacciavite, un paio di forbici e di una shopper, all’interno della quale hanno rinvenuto due autoradio ed un profumo; inoltre, gli operatori hanno accertato che l’auto, piena di vetri all’interno dell’abitacolo, presentava il deflettore posteriore destro infranto e il portaoggetti rovistato.

Pertanto, un 23enne di origini rumene con precedenti anche specifici, è stato tratto in arresto per tentato furto aggravato nonché denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.