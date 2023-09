Ancora marijuana sulla dorsale dei Monti Lattari: nuovo sequestro Scoperte 280 piante e distrutte dai carabinieri

Monti Lattari, Spinola Forma il nome della località. Tra la vegetazione e pendii impervi del promontorio che separa la sorrentina da quella amalfitana, i carabinieri della Stazione di Gragnano hanno individuato l’ennesima piantagione.

Una florida coltivazione di cannabis indica, distribuita su due ampi terrazzamenti. 280 le piante censite, tutte oltre i 2 metri di altezza. Avrebbero garantito decine di chili di marijuana per il mercato degli stupefacenti.

L’area è stata bonificata, le piante distrutte in loco. Continuano le indagini per individuare chi gestisse quel terreno.