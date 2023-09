Napoli, sequestrata e violentata da quattro persone in un furgone Indagini della Polizia. la vittima è una 41enne colombiana

Una donna ha denunciato di essere stata sequestrata e violentata a Napoli da quattro persone. Lo stupro si sarebbe consumato all'interno di un camper nei pressi della Stazione centrale. La vittima, secondo quanto si è appreso, è una cittadina 41enne di origine colombiana che agli agenti avrebbe riferito di aver sentito voci di stranieri, forse arabi, particolare sul quale sono in corso accertamenti. La Procura di Napoli ha aperto un fascicolo per fare luce su quanto avvenuto. Si esaminano eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La donna che si trova in città per motivi di lavoro ha denunciato alla polizia di essere stata aggredita, rapinata e violentata alla stazione dei bus nell’area della stazione, a piazza Garibaldi.L’aggressione è avvenuta in pieno giorno nella zona della Ferrovia. La vittima ha raccontato di essere stata colpita alla testa stordita, fatta salire su un furgoncino senza vetri dove si è consumata la violenza. Gli aggressori le hanno rubato anche un orologio, due collanine e 250 euro prima di lasciarla sul ciglio della strada in stato confusionale.