Nuova maxi retata nel parco verde di Caivano: 400 operatori in campo Prosegue senza sosta l'offensiva dello Stato sul territorio

È in corso, dalle prime luci dell’alba, un ulteriore servizio ad “alto impatto” della polizia di stato, dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza all’interno del “Parco Verde” di Caivano e nelle località limitrofe.

Un servizio strutturato e continuativo quello messo in campo stamane

Coinvolti contemporaneamente oltre 400 operatori delle diverse forze dell’ordine, inclusi i reparti specializzati come la polizia scientifica, le unità cinofile antidroga della polizia di stato, il nucleo cinofili antidroga e per la ricerca di armi dei carabinieri, le unità cinofile antidroga e antiterrorismo della guardia di finanza, i reparti del gruppo di Castello di Cisterna, le Sio del reggimento Campania, le Api del gruppo di Napoli, il gruppo di Frattamaggiore nonché i reparti Atpi del gruppo pronto impiego di Napoli, di Giugliano in Campania e di Torre Annunziata della Guardia di Finanza.

Controlli anche dall'alto

L’intera attività sarà, inoltre, controllata dall’alto da un elicottero del reparto volo della polizia di stato e da un elicottero della sezione aerea della guardia di finanza, tutto a testimonianza della presenza dello Stato sul territorio.