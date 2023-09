Caivano, rafforzata la scorta a don Patriciello: nessuna nuova minaccia Il parroco prosegue le programmate attività pastorali in parrocchia

"Non ho ricevuto ulteriori minacce". Lo dice don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, in merito alla notizia del rafforzamento della sua scorta, che gli era stata assegnata lo scorso anno quando dinanzi alla sua chiesa venne fatto esplodere un ordigno. Il parroco prosegue le programmate attività pastorali in parrocchia. Ieri sera ha presieduto un incontro di preghiera, oggi sta guidando un pellegrinaggio in un santuario. Sul nuovo blitz di questa mattina a Caivano: "Io sono sempre contento quando lo Stato c'è. In qualsiasi forma. Oggi serve questo: bene così".