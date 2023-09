Napoli morti sul lavoro:addetto raccolta rifiuti ucciso dal camion a retromarcia Giuseppe Cristiano 66 anni travolto dal mezzo guidato dal collega

A poche ore dalla morte del 44 enne ad Arzano, un'altra vittima sul lavoro a Napoli. E' morto a fine turno, mentre il camion che trasportava rifiuti lo ha preso in pieno in retromarcia. E' morto cosi' alle 4.30 in via Galileo Ferraris a Napoli, Giuseppe Cristiano, 66 anni. In circostanze ancora da chiarire e' stato travolto da un mezzo pesante guidato da un collega che non si sarebbe accorto della sua presenza. Il sessantaseienne e' stato immediatamente soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale Del Mare dove pero' e' deceduto dopo un intervento chirurgico di urgenza.

"Siamo profondamente tristi - ha spiegato l'amministratore di Asia Domenico Ruggiero - e siamo vicini alla famiglia del nostro operatore per questa tragedia. Tutta l'azienda Asia vive oggi una giornata di profonda tristezza per quanto accaduto".

Il piazzale di Asia è ben illuminato e il sistema di videosorveglianza ha ripreso l'incidente. Le immagini saranno messe a disposizione delle autorità. L'assessore del Comune di Napoli alla Salute e al Verde, con delega all'Igiene urbana, Vincenzo Santagada, ha espresso il cordoglio dell'amministrazione comunale: "Siamo commossi - ha affermato - e vicini alla famiglia di Giuseppe Cristiano. E' una giornata triste nel Comune di Napoli, per i cittadini e per l'azienda Asia. La polizia ora verificherà esattamente perché è avvenuta questa tragedia. Per il futuro, se sarà necessario, aumenteremo ancora di più il livello di sicurezza già esistente negli impianti"

Soltanto ieri pomeriggio ad Arzano un operaio di 44 anni ha perso la vita cadendo dal tetto di un capannone. L’uomo stava installando i pannelli fotovoltaici quando è precipitato dalla sommità della struttura, schiantandosi a terra dopo un volo di 10 metri. È successo ieri pomeriggio ad Arzano, in provincia di Napoli. La vittima si chiamava Giuseppe Lisbino ed era di Frattaminore. Lascia la moglie Luisa e due figli. L’allarme è scattato intorno alle 15 di ieri, mercoledì 13 settembre. Subito sono arrivati i soccorsi nell’azienda che si trova al civico 19 di via Serrao. Prima il volo e poi l’impatto al suolo. Troppo gravi le ferite riportate dal 44enne durante la caduta: quando sono arrivati i soccorsi, il personale del 188 non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.