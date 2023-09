Marijuana nell'abitazione di un incensurato: arrestato dai carabinieri Le manette sono scattate ai polsi di un 49enne

I carabinieri della stazione di Monteruscello hanno arrestato per produzione e detenzione di droga un incensurato di 49 anni. Durante una perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto 3 piante di marijuana per un peso complessivo di circa 9 chili e 12 grammi della stessa sostanza, già pronti per lo smercio. L’arresto è stato convalidato e il 49enne è stato sottoposto ai domiciliari.