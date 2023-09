Operazione alto impatto a Rione Sanità: perquisizioni e controlli in corso Almeno 50 carabinieri ispezionano nel popoloso rione napoletano

E' in corso dalle prime luci dell'alba una vasta operazione a Napoli al rione Sanità, che vede 50 carabinieri impiegati . Si tratta di un servizio straordinario di controllo del territorio nel popoloso quartiere del capoluogo partenopeo. E a Napoli scatta una nuova operazione ad alto impatto, come già accaduto a Caivano e nei Quartieri Spagnoli.

Ieri il ministro Piantedosi ha preso parte al comitato per l'ordine pubblico e sicurezza a Napoli. Maggiori controlli a Napoli di notte, soprattutto a Ponticelli, al Vasto e ai Quartieri Spagnoli e arrivano trenta nuovi agenti di polizia giudiziaria alla Procura di Napoli Nord. Sono alcune delle misure adottate dal comitato per l’ordine pubblico presieduto in prefettura dal ministri dell’Interno Matteo Piantedosi, presenti il capo della polizia Vittorio Pisani, il sindaco metropolitano Gaetano Manfredi, il prefetto Claudio Palomba, il sottosegretario di stato all'Interno Nicola Molteni, il commissario straordinario di Caivano Gianfranco Tomao.