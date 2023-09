Napoli, metal detector in strada contro la diffusione di armi Operazione dei Carabinieri nel quartiere Vomero (

Controlli movida dei Carabinieri al Vomero, luogo di ritrovo per centinaia di giovani in cerca di divertimento. I militari della compagnia locale hanno controllato centinaia di persone, anche con l'aiuto del metal detector, fondamentale per scovare armi. Massima attenzione lungo via Scarlatti e nella centrale Piazza Vanvitelli dove il sabato sera si riversa gran parte della movida cittadina. Numerosi i giovani sorpresi con droga nelle tasche. Sotto sequestro hashish e marijuana. Arrestati un 45enne e una 53enne per furto aggravato. Sono stati colti in flagranza mentre portavano via merce da un supermercato. Sono ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. Preziosa, secondo i Carabinieri, la collaborazione dei motociclisti e della polizia locale nei controlli alla circolazione. Sono 31 le persone sanzionate, tutte per guida senza casco e copertura assicurativa. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.