Marito e moglie trovati morti in casa a Calvizzano: ipotesi omicidio-suicidio Entrambi i cadaveri presentano ferite di arma da fuoco

Tragedia a Calvizzano, in provincia di Napoli, questa mattina mercoledì 20 settembre: i cadaveri di un uomo e una donna, marito e moglie, entrambi anziani sono stati rinvenuti in un appartamento in via Sandro Pertini.

Da quanto si apprende da fonti investigative sono stati i Vigili del fuoco che, dopo aver sfondato la porta dell'abitazione, hanno scoperto i due cadaveri: presentano entrambi ferita da arma da fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della locale stazione, ai quali sono affidate le indagini per fare piena luce sull'accaduto: al momento non si esclude nessuna ipotesi, ma quella più accreditata porta all'omicidio-suicidio.

La donna aveva 75 anni, il marito 78. Entrambi, secondo quanto si è appreso, erano malati. Il marito aveva un cancro ai polmoni; la moglie soffriva di demenza senile. Questa mattina, secondo una prima ipotesi, lui ha impugnato una pistola, regolarmente detenuta, e ha ucciso la moglie, poi nella stanza da letto si e' tolto la vita con un altro colpo alla testa. Questa e' la ricostruzione prevalente dell'accaduto sulla quale stanno lavorando i carabinieri dopo la segnalazione di spari questa mattina.