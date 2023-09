Torre Annunziata, trovato in possesso di un mitra: arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 25enne

Nella scorsa serata, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, nell’ambito di servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Settetermini di Boscoreale, hanno notato un uomo a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Tuttavia, dopo un breve inseguimento, durante il quale il conducente ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, giunti al rione Penniniello, è stato bloccato dagli agenti.

A seguito di controllo, l’indagato è stato trovato in possesso di un involucro contenente 9 munizioni calibro 9 Luger ed ancora, ben occultato tra i sedili posteriori dell’auto, un mitra con matricola abrasa tipo guerra con sistema di puntamento e predisposto per lo sparo a raffica.

Per tale motivo, il 25enne di Torre Annunziata con precedenti di polizia è stato tratto in arresto per porto in luogo pubblico di arma tipo guerra clandestina.