Apre il gas e minaccia di far esplodere tutto: poliziotti evitano la tragedia Un uomo di Chiaiano in provincia di Napoli è stato arrestato per procurato allarme

Il quartiere di Chiaiano a Napoli è stato teatro di un evento potenzialmente pericoloso quando un uomo ha minacciato di far esplodere la palazzina dove abitava aprendo il gas e impugnando un accendino. Fortunatamente, l'intervento rapido della polizia ha evitato il peggio.

La polizia è intervenuta prontamente in via Santa Maria a Cubito a seguito di una segnalazione riguardante una fuoruscita di gas da uno stabile. Giunti sul posto, gli agenti hanno collaborato con una squadra di vigili del fuoco che ha individuato l'abitazione al primo piano, da cui si avvertiva l'odore sospetto.

Dopo aver messo in sicurezza gli abitanti dell'edificio, gli agenti hanno bussato alla porta dell'appartamento in questione, dove è stato accolto da un uomo visibilmente agitato, con un accendino in mano. L'uomo ha cercato di impedire l'accesso degli agenti, ma questi hanno agito con prontezza e bloccato il soggetto, evitando un potenziale disastro.

Arresto e Accuse

L'uomo coinvolto, un 47enne napoletano con precedenti penali, è stato successivamente arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme. L'azione tempestiva delle forze dell'ordine ha contribuito a scongiurare un serio pericolo per la comunità.

Situazioni come questa sottolineano l'importanza di agire in modo rapido ed efficace in caso di emergenza. La collaborazione tra polizia e vigili del fuoco è stata fondamentale per garantire la sicurezza degli abitanti e impedire che si verificasse un'esplosione dovuta al gas. La sicurezza deve essere sempre la priorità, e solo con l'intervento competente delle autorità possiamo stare tranquilli.