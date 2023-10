Accoltellò ventenne nella movida: arrestato 15enne per tentato omicidio Il caso del giovanissimo che accoltellò un ventenne alla spalla sinistra

È stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio un minorenne di 15 anni che, lo scorso 3 settembre, accoltellò un ventenne alla spalla sinistra, in via Monte Rosa, nel quartiere Scampia, zona della movida della periferia nord di Napoli.I carabinieri della stazione di Scampia hanno eseguito l'arresto che prevede la collocazione del 15enne in un istituto penitenziario minorile. L'ordinanza è stata emessa dal Tribunale per i minorenni di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di un 15enne.Le indagini dei carabinieri di Scampia - coordinati dalla Procura minorile - hanno raccolto diversi indizi nei confronti del 15enne, che pare già conoscesse la vittima. Le ragioni del gesto non sono ancora chiare, ma potrebbero essere legate a pregresse discussioni di natura personale