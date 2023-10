Scampia, blitz nelle vele: carabinieri arrestano pusher Le manette sono scattate ai polsi di un 35enne

Blitz dei carabinieri di Scampia nella vela rossa dove a finire in manette per detenzione di droga a fini di spaccio è stato un 35enne, già noto alle forze dell’ordine.

I militari, appostati nella vela, hanno seguito il 35enne già sottoposto alla misura dell’affidamento in prova per reati specifici per poi fermarlo.

Perquisito, è stato trovato in possesso di 978 euro in contanti e 78 dosi di droga tra crack, cobret, cocaina ed eroina. È stato tutto sequestrato mentre l’arrestato è nel carcere di Poggioreale a disposizione dell’autorità giudiziaria