Aggredisce un'infermiera e sputa in faccia a un'altra: "Serve più polizia" Ennesima aggressione, stavolta al pronto soccorso del Cto. Borrelli: "Servono pene più aspre"

Questa notte i carabinieri della stazione di Capodimonte sono intervenuti al pronto soccorso del Cto di viale Colli Aminei. Un uomo, ancora da identificare, ha aggredito il personale medico durante le procedure di triage per una donna colta da malore. Nello specifico l'uomo ha aggredito due guardie giurate (5 giorni di prognosi per entrambe) e un'infermiera (5 giorni di prognosi). Ad una seconda infermiera avrebbe sputato in faccia. Danneggiata anche la porta del pronto soccorso. Sono in corso indagini per ricostruire dinamica, motivazioni e identificare il responsabile.

"Chiediamo che i protagonisti di questa barbara ed ingiustificata violenza vengono tutti adeguatamente puniti. All'infermiera va la nostra piena solidarietà". Lo dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio BORRELLI, commentando l'episodio della scora notte nel pronto soccorso dell'ospedale Cto di Napoli. "Lo ripetiamo urlando: urgono presidi fissi di polizia o militari in tutte le strutture più importanti, dato che lì dove presenti le aggressioni sono diminuite. Noi proponevamo anche un'altra soluzione: l'istituzione obbligatoria - afferma - di un apposito registro delle mancate aggressioni dove devono essere registrati tutti gli episodi di tentata violenza commessi ai danni degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni, nonché gli eventi sentinella che possono dare luogo a fatti commessi con minacce e violenza. sicurezza e pene più aspre dato che i violenti quasi sempre se la cavano con poco".